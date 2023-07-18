الحجز الإلكتروني على شواطئ الإسكندرية.. فرصة للهروب من «زحمة الصيف»

يعد الحجز الإلكتروني واحدا من الطرق المهمة لحجز شواطئ الإسكندرية، وقضاء مصيف مميز؛ إذ يوفر للمصطافين فرصة الجلوس في الصفوف الأولى المواجهة للبحر، في ظل الزحام الشديد الذي تشهده الشواطئ خلال فصل الصيف.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الحجز الإلكتروني على شواطئ الإسكندرية من حيث الخطوات والمميزات.

مميزات الحجز الإلكتروني على شواطئ الإسكندرية

- يضمن للمصطاف على شواطئ الإسكندرية الحصول على كراسي في الصف الأول على البحر.

- الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية يقدم مجانا، ويعد مفيدا في حالة ارتفاع نسب الإشغال على الشواطئ.

شروط الحجز الإلكتروني على شواطئ الإسكندرية

- يعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر الحاجز عن 10 صباحا.

- لا يوجد حجز في الأعياد وأيام الجمعة.

- الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ، بما لا يقل عن 48 ساعة من هنا .

- يرجي حجز شاطئ واحد فقط في اليوم.

- الطفل من سن 5 سنوات يحتسب فردا.

- احتفظ بكود الحجز لإظهاره لبوابة الشاطئ.

- في حالة اعتراض العامل على حجزك أو عدم جلوسك في الصف الأول أو واجهتك أي مشكلة، اتصل فورا على أرقام الشكاوى.

أرقام شكاوى القطاع الشرقي:

01270746490

01289252668

01119555946

01501267888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي:

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324

01225709553