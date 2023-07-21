جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ أدبي

تجري غداً السبت امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ، شعبة أدبي، حيث تبدأ الامتحانات في الساعة الـ 9 من صباح يوم غداً السبت 22 من الشهر الجاري، على مستوى جميع المعاهد الأزهرية الثانوية في المحافظة، حيث جرى الاستعداد والتجهيز للامتحانات من قبل المنطقة الأزهرية بالإقليم.

امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ

بينما يؤدي الطلاب امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ شعبة أدبي، على النحو التالي:

- السبت 22 يوليو، الفقه تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، والتاريخ وتبدأ من الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30.

- الأحد 23 يوليو، النحو وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، التوحيد وتبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الاثنين 24 يوليو، التفسير وعلومه وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، علم النفس وتبدأ من الساعة 11:30وحتي الساعة 1:30.

- الثلاثاء 25 يوليو، الحديث وعلومه وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، الجغرافيا وتبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الأربعاء 26 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى، وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 12، التربية الفنية وتبدأ من الساعة 12:30وحتى الساعة 1:30.

- السبت 29 يوليو، القرآن الكريم، وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، اللغة الأجنبية الثانية، وتبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الأحد 30 يوليو، البلاغة، وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، المنطق، تبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الإثنين 31 يوليو، الصرف، وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، الإنشاء، وتبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 12:30.

امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ تبدأ غداً

كما يستكمل الطلاب امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ، خلال شهر أغسطس المقبل علي نطاق المعاهد الأزهرية في كفر الشيخ، كالتالي:

- الثلاثاء 1 أغسطس، الأدب والنصوص والمطالعة، وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، والثقافة الإسلامية وتبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الأربعاء 2 أغسطس، مادة الحاسب الألي، وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة المستوى الرفيع وتبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.