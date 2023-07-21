يؤدي الطلاب امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ، شعبة علمي، غدا السبت 22 من شهر يوليو، التي تنتهي يوم 2 من شهر أغسطس المقبل، على نطاق مستوى جميع المعاهد الأزهرية الثانوية في كفر الشيخ، وفقاً لما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية الإدارة المركزية للامتحانات.

امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ

تجري امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ، شعبة علمي حيث جري التجهيز للامتحانات على النحو التالي:

- السبت 22 يوليو، امتحان مادة الفقه تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، الكيمياء وتبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الأحد 23 يوليو، النحو تبدأ من الساعة 9 حتى 11، التوحيد وتبدأ من الساعة 11:30وحتى 1:30.

- الاثنين 24يوليو، التفسير وعلومه تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11،الأحياء تبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الثلاثاء 25 يوليو، الحديث وعلومه ويبدأ من الساعة 9 حتى 11، الجبر وحساب المثلثات ويبدأ من الساعة 11:30وحتى الساعة 1:30.

- الأربعاء 26 يوليو، اللغة الأجنبية تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 12، التربية الفنية وتبدأ من الساعة 12:30وحتى الساعة 2.

- السبت 29 يوليو، القران الكريم وتبدأ من الساعة 9 حتي الساعة 11، الفيزياء وتبدأ من الساعة 11:30 وحتي الساعة 1:30.

- الأحد 30 يوليو، البلاغة وتبدأ من الساعة 9 حتي الساعة 11، الهندسة الفيزياء وتبدأ من الساعة 11:30 وحتي الساعة 1:30.

- الاثنين 31 يوليو، الصرف ويبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، والإنشاء ويبدأ من الساعة 11:30 وحتي الساعة 1:30.

- الثلاثاء 1 أغسطس، الآداب والنصوص والمطالعة وتبدأ من الساعة 9 حتي الساعة 11، الثقافة الإسلامية وتبدأ من الساعة 11:30 وحتي الساعة 1:30.

- الأربعاء 2 أغسطس، الحاسب الألي وتبدأ من الساعة 9 حتي الساعة 11، المستوي الرفيع وتبدأ من الساعة 11:30 وحتي الساعة 1:30.

امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ

بينما يؤدي الطلاب المبصرون شفهياً في القرآن الكريم، والحديث، كما يؤدي امتحان مادتي الحاسب الألي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في كفر الشيخ.