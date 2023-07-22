مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في تصادم سيارتين على طريق «الضبعة - القاهرة»

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين، منذ قليل، في الكيلو 190 الطريق الدولي الضبعة الإقليمي اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية إلى المصابين، وأخطرت شرطة النجدة وشرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء الوفيات في الحادث

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، ضحايا حادث طريق «الضبعة - القاهرة»، بينهم 3 حالات وفاة، وهم هدير رشاد السيد، 3 سنوات، من الشرقية، وأحمد كرم إبراهيم، 33 سنة، من القاهرة، ومرضية راغب فتحي، 45 سنة.

14 مصابا في الحادث

كما استقبل مستشفى العلمين 13 مصابا في الحادث، وهم مها حمدي عبدالمحسن، 32 سنة، من الشرقية، وأمل رشاد السيد محمد، 11 سنة، من الشرقية، وساندي رشاد السيد محمد، 6 سنوات، من الشرقية، وأمير كمال حسن إسماعيل، 32 سنة، من الجيزة، وعمر حسن عبدالباسط، 22 سنة، من القليوبية، وحنين علي محمد، 22 سنة، من الإسكندرية، ومحمد محمود محمد عثمان، سنتان، من الشرقية، وهيام محمود عبدالغني، 50 سنة، من الإسكندرية، ونوران حمدي عبدالباسط، 30 سنة، من الشرقية، وإبراهيم سيد أحمد، 24 سنة، من القاهرة، وأثنيا محمد محمد، 9 سنوات، من الشرقية، وأمنية حسن عبدالباسط، 15 سنة، من القليوبية، وهدير حمدي عبدالباسط، 23 سنة، من الشرقية، ونورا عمر حسن، 5 سنوات من القاهرة.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح رضية، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.