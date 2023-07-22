أمريكا تعلق وبريطانيا تؤجل الزيارة.. ما قصة اختفاء وزير خارجية الصين؟

يشكل غياب وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، عن الأضواء منذ قرابة الشهر، لغزا كبيرا وتكهنات وتساؤلات وسيناريوهات متضاربة بشأن مصيره، حيث أفادت شبكة «سي ان ان» الأمريكية، بأن الوزير الصيني لم يظهر للعلن منذ ثلاثة أسابيع وهي فترة غياب غير عادية في فترة تشهد فيها بكين نشاطا دبلوماسيا مكثفا.

بلومبرج: كليفرلي أرجأ زيارته التي كان مخطط لها إلى الصين

من جهتها، أفادت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أرجأ زيارته التي كان مخطط لها إلى الصين، بسبب اختفاء وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، عن الأنظار منذ مدة، إذ نقلت عن مصادر أن وزير الخارجية البريطاني قرر تأجيل زيارته إلى العاصمة الصينية بكين هذا الشهر، موضحة أن القرار جاء مدفوعا بغياب وزير الخارجية الصيني عن الأنظار لمدة شهر تقريبا.

وأكد مصدران للوكالة الأمريكية، أن السبب الرئيسي في تأجيل الزيارة هو غياب تشين جانج عن الأنظار منذ مدة، بينما قال مصدر ثالث إن «اختفاء» الوزير الصيني كان أحد العوامل التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار.

وأثار غياب وزير الخارجية الصيني تشين جانج عن الأنظار لمدة أسابيع العديد من التكهنات على وسائل الإعلام، حيث نشرت «بلومبرج» تقريرا في أوائل يونيو الماضي، أكدت فيه أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يحاول استعادة العلاقات مع الصين بتكتم، في محاولة منه تسوية الخلافات مع بكين خلف الأبواب المغلقة.

البيت الأبيض ليس لديه معلومات حول أسباب اختفاء الوزير

في السياق، أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، أن البيت الأبيض ليس لديه معلومات حول أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، من الساحة العامة.

وفي رده على سؤال حول مصير الوزير الصيني، قال سوليفان: «نحن لا نعلم، حرفيا، هذا ما نملكه حتى الآن من معلومات حوله».

وذكر سوليفان، أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إطار منتدى وزراء دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في إندونيسيا.

وكانت الخارجية الصينية، قد أعلنت قبل انعقاد قمة «آسيان»، أن وزيرها، تشين جانج، لن يحضر اجتماعات دول «آسيان»، المنعقدة في إندونيسيا لأسباب صحية، ورفضت التعليق على ما إذا كانت مشاكل جانغ الصحية بسبب الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.