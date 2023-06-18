وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الصيني في بكين لأول مرة منذ 5 سنوات

التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بنظيره الصيني، تشين جانج، اليوم لأكثر من خمس ساعات، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.

سفر إلى بكين

أوضحت قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية اليوم، أن بلينكن سافر إلى بكين في «زيارة عالية المخاطر تهدف إلى إعادة العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين إلى مسارها والنظر في الملفات بما في ذلك الحرب في أوكرانيا».

عشاء عمل

أضافت أن بلينكن اختتم اللقاء الأولي مع الوزير الصيني بعد خمس ساعات ونصف الساعة، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، إنه انتقل بعد ذلك إلى عشاء عمل.

وأشار مسؤولون من الحكومتين، إلى «توقعات منخفضة بشأن الزيارة»، حسب «سي إن إن»، لكن بلينكن تعهد بإثارة «مخاوفنا الحقيقية للغاية بشأن مجموعة من القضايا» بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

أول وزير خارجية أمريكي يسافر إلى الصين منذ 5 سنوات

يُعد بلينكن، أول وزير خارجية أمريكي يسافر إلى الصين منذ خمس سنوات، وأبرز مسؤول أمريكي يقوم بمثل هذه المهمة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.