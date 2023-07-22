ضبط 248 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط ما يزيد عن 248 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بشارع جسر السرساوية بمركز منوف، قبل التصرف فيها وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، كما تم التحفظ على 8 آلاف و319 لتر مواد بترولية بمحطة تموين سيارات بمدينة سرس الليان، بقصد الاستيلاء على الدعم والتربح بدون وجه حق، وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع أرقام 5571 و2449.

حملات تموينية مكثفة في محافظة المنوفية

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة وذلك على مدار يومين متتالين وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال تلك الحملات من تحرير 375 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت بين 205 محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و170 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة.

كما تم تحرير 2 محضر جنح أحدهم ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بناحية الخطاطبة بالسادات، والتحفظ على 10 أطنان ملح طعام دون مستندات دالة على مصدرها، والآخر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بالعراقية بمركز الشهداء لقيامه بعرض وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات التنفيذية

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري لمواصلة الجهود في المرور الميداني وتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.