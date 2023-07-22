كيفية تقديم طلب إنهاء تعاقد خدمة بشركة مياه المنوفية والمستندات المطلوبة

تقدم شركة مياه الشرب في محافظة المنوفية، خدماتها المتنوعة للمواطنين عن طريق مراكز خدمة العملاء على مستوى المراكز، في إطار الجانب التوعوي الذي تقدمه الشركة للمواطنين، ومن بين هذه الخدمات، هو تعريف المواطنين بكيفية تقديم طلب إنهاء تعاقد بناء على رغبة العميل.

المستندات المطلوبة لإنهاء تعاقد في شركة مياه المنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى المنوفية، المستندات المطلوبة لتقديم طلب إنهاء تعاقد بناء على رغبة العميل، والتي جاءت على النحو التالي:

1 - طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2 - بطاقة الرقم القومي.

3 - آخر فاتورة مصدرة للعميل.

4 - آخر قراءة بالعداد عند رفع الإجراءات.

الخطوات التي يجب اتباعها لإنهاء التعاقد

وعن الخطوات التي يجب أن يتبعها العميل أو المستخدم في تنفيذ خدمة تقديم طلب إنهاء تعاقد بناء على رغبته، أوضحت الشركة اتباع التعليمات التالية:

1 - قيام العميل أو المنتفع باستيفاء طلب رفع العداد.

2 - قيام العميل بسداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إن وجد.

3 - إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن.

4 - إخطار القطاع التجاري لإقفال الاشتراك.

5 - إيقاف إصدار الفواتير.

وتابعت شركة مياه الشرب في المنوفية، أن الفترة الزمنية من طلب تقديم الخدمة حتى الحصول عليها 6 أيام عمل، تشمل تقديم الطلب في يوم، وثلاثة أيام لرفع العداد وإيداعه بالمخازن، ويومين لإجراء إقفال الاشتراك، على أن تكون الرسوم المقررة للخدمة طبقا للائحة التجارية الموحدة.