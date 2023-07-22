تفاصيل انخفاض أسعار 10 سلع غذائية.. أبرزها الفول والأرز والزيت

سجلت 10 سلع غذائية أساسية انخفاض في أسعارها اليوم السبت، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل انخفاض تلك السلع الغذائية الأساسية حسب آخر تحديث في الأسعار اليوم.

انخفاض سعر 10 سلع غذائية

1 - الفول المعبأ: الكيلو بـ35.12 جنيه، بانخفاض قيمته 1.75 جنيه.

2 - زيت عباد الشمس: اللتر بـ61.64 جنيه، بانخفاض قيمته 2.94 جنيه.

3 - العدس المعبأ «صحيح»: الكيلو بـ45.35 جنيه، بانخفاض قيمته 2.63 جنيه.

4 - البيض: الكرتونة بـ118.12 جنيه، بانخفاض قيمته 2.49 جنيه.

5 - الفول المعبأ «مجروش»: الكيلو بـ32.1 جنيه، بانخفاض قيمته 3.22 جنيه.

6 - البيض البلدي: الكرتونة بـ127.3 جنيه، بانخفاض قيمته 2.41 جنيه.

7 - الشاي: الكيلو بـ177 جنيه، بانخفاض قيمته 44 قرشا.

8 - عدس أصفر معبأ: الكيلو بـ45.16 جنيه، بانخفاض قيمته 3.24 جنيه.

9 - زيت ذرة «أصناف متنوعة»: اللتر بـ71.5 جنيه، بانخفاض قيمته 1.58 جنيه.

10 - الأرز المعبأ: الكيلو بـ27.1 جنيه، بانخفاض بقيمة 22 قرشا.