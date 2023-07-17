استقرار أسعار البيض في الأسواق اليوم الاثنين 17-7-2023

تواصل أسعار البيض اليوم الأحد 16-7-2023 في الأسواق والمحلات استقرارها التي تشهده منذ عدة أيام، بعد أن تراجعت الأسعار الفترة الماضية بسبب الإفراجات الجمركية عن العديد من الأعلاف، وفق ما صرح به حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن».

أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة

وأضاف «المنوفي» أنّ سعر البيض الأبيض يسجل اليوم الأحد في المزرعة 111 جنيهًا، فيما يبلغ سعر البيض الأحمر 115 جنيهًا أرض مزرعة، ويسجل البيض البلدي 122 جنيها داخل المزرعة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وواصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات اليوم استقراره، حيث سجلت اليوم 120 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا، كما سجل سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك 130 جنيهًا.

واستقرت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 17-7-2023 في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم 58 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 68 إلى 74 جنيها للكيلو، ويختلف السعر من مكان لآخر.