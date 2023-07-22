«أزهرية مطروح»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم السبت، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خاصة بامتحانات الدور الثاني للصفوف النقل بالأزهر، في مراحلها الثلاثة، وذلك بعد انطلاقها صباح اليوم على مستوى جميع اللجان في الإدارات التعليمية المختلفة، من إدارة الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا.

هدوء في لجان امتحانات الدور الثاني

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن امتحانات الدور الثاني تسير في هدوء وانتظام، مؤكدا التزام رؤساء اللجان والمراقبين بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة للعملية الامتحانية، وانتظام طلاب الدور الثاني بلجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية وسط توفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب والمراقبين، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات بسبب الموجه الحارة التي تمر بها البلاد.

10 أيام مدة امتحانات الدور الثاني

وأوضح «سالم»، أن اعمال امتحانات الدور الثاني على مستوى المعاهد الأزهرية في مطروح لمراحل النقل المختلفة تستمر لمدة 10 أيام، على أن تبدأ أعمال التصحيح مع بدء عملية الامتحانات، وستعلن النتائج فور انتهاء عملية التصحيح بالمعاهد بعد اعتمادها.