انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في الدقهلية اليوم

تنطلق، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف الساعة.

ووفقا للجدول المُعلن من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فإن الامتحانات تستمر لمدة أسبوع وتنتهي يوم الخميس المقبل بمادة الهندسة لمدة ساعتين.

استعداد «تعليم الدقهلية» لامتحانات الدور الثاني

وأعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، قيام المديرية بإجراء كل الاستعدادات من أجل امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وضمان سلامة مرور العملية الامتحانية علي مدار الأسبوع.

وأشار إلى تجهيز نحو 95 لجنة في مختلف الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، يؤدي بها نحو 15306 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية امتحانات الدور الثاني، والتي تبدأ اليوم السبت وتنتهي الخميس 27 يوليو.

امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالدقهلية

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الدور الثاني بحسب الجدول المحدد من قبل المديرية، كالآتي:

- السبت 22 يوليو.. مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

- الأحد 23 يوليو.. مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، ومادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين 24 يوليو.. مادة العلوم لمدة ساعتين، ومادة الحاسب الآلي لمدة ساعة.

- الثلاثاء 25 يوليو.. مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين.

- الأربعاء 26 يوليو.. مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

- الخميس 27 يوليو.. مادة الهندسة لمدة ساعتين.