انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل ببني سويف.. اليوم

تبدأ مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل 2023، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وسط اجراءات تتضمن تحقيق التهوية الكافية للطلاب والمراقبين داخل اللجان، والتأكيد على الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الدور الثاني

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن المديرية أتمت استعداداتها ت لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثاني، وذلك بعدد من الاجراءات التي تتضمن فحص الورقة الامتحانية والتأكد من جودة الطباعة ومطابقتها للشروط والمواصفات الواردة من المركز القومي، وتأمين حجرة الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات أولاً بأول مع مراعاة الدقة في تقدير الدرجات لمصلحة الطلاب.

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى مراعاة أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية، حيث تم استبدال يوم الأحد 23 يوليو، بيوم الخميس 27 يوليو، وكذلك مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والدبلومات، عند وضع مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل ببني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، مواعيد امتحانات الدور الثاني كالتالي: امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية: الرابع، الخامس، السادس من 22 إلى 26يوليو الجاري، في حين تبدأ امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية للصفين الأول والثاني من 22 إلى 26 يوليو، على أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من 22 إلى 31 يوليو الجاري.

محافظ بني سويف يوجه بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.