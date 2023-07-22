جدول امتحانات المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات بكفر الشيخ الدور الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات الدور الثاني، للعام 2022 - 2023، وذلك عقب اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات الدور الثاني

وتقدم «الوطن» امتحانات المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات الدور الثاني، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

- السبت 15 يوليو 2023: مادتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية للصف الثالث الإعدادي.

- الأحد 30 يوليو 2023: مادتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي.

- الاثنين 31 يوليو 2023: مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول والثاني الإعدادي.

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وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.