كشف الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل بدء التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، قائلا إن التقديم يتم عن طريق موقع الوزارة إلكترونيا، حيث توجد 3 مراكز تميز و49 مدرسة تكنولوجية تطبيقية.

شروط التقدم هي حصول الطالب على الشهادة الإعدادية

وأضاف «بصيلة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، «شروط التقدم هي حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للسنة الحالية، وكل مدرسة تكنولوجية تطبيقية تضع الشروط الواجب توافرها في كل طالب، لأن هناك اختبارات للقبول تتم إلكترونيا حتى يتم الكشف الطبي وعمل مقابلة شخصية وغيرها من الاختبارات، ولكن هناك شروطاً ثابتة مثل أن المجموع يتراوح بين 210 حتى 250 درجة، كما أن لكل محافظة تنسيق خاصة بها».

نسبة للأشقاء من الطلاب العرب والأجانب

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، «أن هناك نسبة للأشقاء من الطلاب العرب والأجانب، لكننا نتحدث عن الطلاب المصريين، لأن التقديم على الموقع الرسمي للوزارة يتم عن طريق تقديم ما يفيد بأن الطالب أو الطالبة حصل على الشهادة الإعدادية المصرية في العام الدراسي السابق 2022-2023».

وأكد أن كل مدرسة تكنولوجية بها شريك يراعاها وبالتالي يضع بعض الشروط الخاصة مثل التفوق في اللغة الإنجليزية والعلوم حتى يتمتع الطالب بفرصة مؤكدة في حالة التفوق.