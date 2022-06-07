المدارس المتاحة بعد الإعدادية.. 36 مدرسة متخصصة في التكنولوجيا

المدارس المتاحة بعد الشهادة الإعدادية، منها 36 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مختلف محافظات الجمهورية، تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتهتم بتأهيلهم لسوق العمل بشكل جيد لأنها تهتم بالدراسة التطبيقية وليس النظرية، من خلال الزيارات الميدانية لشركات الشريك الصناعي في فترة الدراسة.

أسماء المدارس المتاحة بعد الشهادة الإعدادية

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

وتشمل المدارس المتاحة بعد الشهادة الإعدادية أيضًا المدارس الآتية:

- مدرسة أي - تك للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وتتبع المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل مواد أساسيات الكهرباء والميكانيكا ومواد تخص شركة المياه، مثل مادة تقنية تنقية مياه الشرب ومادة الصرف الصحي والمعامل بشكل عام ومدخل للتجارب المعملية للمياه أو مدخل للتجارب المعملية للصرف الصحي.

مدرسة إيجيبت جولد للذهب، كلاسيكية الشكل في جميع جدرانها، وتعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال التدريب العملي المكثف، بحسب نصر محمد، المدير الأكاديمي للمدرسة، موضحاً لـ«الوطن»، أن الدراسة 53 ساعة أسبوعياً بينها 10 ساعات للدراسة النظرية و25 ساعة للدراسة العملية، وسيتم تخريج الدفعة الأولى العام الدراسي الحالي في شهر يوليو المقبل.