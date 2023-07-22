«تعليم مطروح»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل إعدادي وثانوي، حيث تفقد مدارس الحمام الإعدادية بنين والحمام الثانوية بنين والحمام الثانوية بنات، وذلك بحضور الدكتورة رحاب قاسم، مدير إدارة الحمام التعليمية، للاطمئنان على توافر الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب.

لا شكاوى من الامتحان

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالعملية الامتحانية، مؤكداً أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل جاءت في مستوى الطالب والورقة الامتحانية، طباعتها جيدة ومطابقة للوزن النسبي والمواصفات الفنية للورقة الامتحانية ووفق ما جاء من المركز القومي للامتحانات.

التيسير على الطلاب باللجان

وخلال امتحانات الدور الثاني وجه وكيل تعليم مطروح، مديري الإدارات التعليمية بمراعاة كافة ظروف الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير عليهم في سبيل أداء الامتحانات في ظل مناخ تربوي جيد بسهولة ويسر.

تنظيم ورش في المدارس الفنية

كما تابع وكيل تعليم مطروح، الإجراءات الإنشائية للورش الفنية بمدرسة عثمان بن عفان الثانوية الصناعية بنين، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من إنشاء الورش قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2023 لضمان تفعيل التدريب العملي للطلاب بجانب الدراسة النظرية في سبيل إعداد طالب فني متدرب قادر على تحمل المسؤولية والانخراط في سوق العمل.