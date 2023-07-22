أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. استقرار عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، مع بداية التعاملات الصباحية، وجاء عيار 21 بـ2165 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 2474 جنيها للجرام الواحد، بعد فترة من التقلبات في سعر المعدن الأصفر، تزامنت مع موجة تراجعات كبيرة مؤخرا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والذي يستخدم في صناعة السبائك بـ2474 جنيهًا، واستقر عند آخر سعر له أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر الذهب عيار 21 عند نحو 2165 جنيهًا للجرام، وفق آخر سعر أمس، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيهات الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيمة 1856 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب بـ17 ألفًا و320 جنيها، وفق آخر سعر له أمس.

وتراجعت أسعار الذهب بشكل كبير منذ بداية الشهر الحالي، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات، بسبب انخفاض الطلب بشكل كبير في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، داخل محلات الصاغة المصرية، مستقرة عند آخر سعر سجلته أمس.

وعلى الصعيد العالمي، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، إلى 1970.69 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1972.80 دولارا للأوقية.