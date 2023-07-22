سوهاج تستعد لإعلان «بني حميل» ثاني قرية نموذجية بعد «أم دومة»

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن وصول وتسلم التجهيزات الطبية، والفرش والأثاث الخاص بمركز طب الأسرة بقرية بنى حميل، دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

الانتهاء من جميع أعمال المباني الخدمية

وأوضح محافظ سوهاج أن المحافظة تستعد لإعلان قرية بنى حميل بمركز البلينا كثاني قرية نموذجية ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، بعد قرية أم دومة بمركز طما، لافتًا إلى الانتهاء من جميع أعمال المباني الخدمية بالقرية «مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، مركز طب الأسرة، نقطة الاسعاف، مركز الشباب».

وأوضح المحافظ الانتهاء من أعمال المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات ورصف للطرق، مشيرًا الى أنه جارٍ فرش وتأثيث تلك المباني لتكون جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين بقرية بنى حميل والقرى والنجوع التابعة.

استلام التجهيزات الخاصة بالمركز

ومن جانبه، تابع الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة صحة سوهاج وصول وتسلم التجهيزات الخاصة بالمركز، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قامت ببناء وتطوير وتجهيز عشرات الوحدات والمراكز الطبية بالقري والنجوع لخدمة أهالينا من المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة لهم.