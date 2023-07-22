«المصري للتأمين»: تقنيات الهندسة المالية تساعد في خفض المخاطر الاقتصادية

كشف الاتحاد المصري للتأمين، من خلال نشرته هذا الأسبوع، عن موضوع «تقنيات الهندسة المالية لقياس الاستقرار المالي وإخطار التشغيل بشركات التأمين»؛ إذ تعتبر الهندسة المالية من المداخل الحديثة التي تقدم عدة تقنيات لقياس المخاطر التشغيلية وآليات مواجهتها، وقياس الاستقرار المالي في المؤسسات المالية.

مفهوم الهندسة المالية

وأوضح الاتحاد، أن مصطلح الهندسة المالية يشير إلى استخدام أدوات مشتقة من علوم «الرياضيات التطبيقية، والحاسب والاحصاء والاقتصاد».

وأكد الاتحاد المصري للتأمين، أن الهندسة المالية تساعد في التحوط، من خلال خفض مخاطر التقلبات الاقتصادية المختلفة كتقلبات أسعار الفائدة والصرف وغيرها، من خلال خفض حجم المخاطر المالية المترتبة على ذلك، بواسطة تقنيات تسمح بتحديد وقياس حجم الخطر، و قياس الاستقرار المالي للمؤسسات، ووضع تقنيات تسمح بالاكتشاف المبكر في حالة وجود خلل بالإجراءات المالية المتبعة داخل المؤسسة.

تعظيم فرص تحقيق الربح

وأشار الاتحاد إلى أن الهندسة المالية، تساعد في تحقيق إدارة مالية أفضل، عن طريق إعادة هيكلة التدفقات النقدية، كاستخدام عمليات مبادلات سعر الفائدة، من أجل تحويل معدلات الفائدة المتغيرة على القروض إلى معدلات ثابتة لأغراض ضريبية، أو من اجل التنبؤ بالتدفقات المالية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وذلك بدعم أساليب زيادة الإيرادات والعوائد وتخفيض معدلات التكاليف بحيث يكون حساب التكاليف من خلال أدوات الهندسة المالية أقل من تكاليف التعامل بالطرق التقليدية، وتعظيم فرص تحقيق الربح.

ولفت «التأمين المصري» إلى أن أدوات وأساليب الهندسة المالية تتلخص في تداول المشتقات والمضاربة، مؤكدا أن عملية الهندسة المالية في صناعة التأمين على الحياة.

تحديات تطبيق الهندسة المالية في شركات التأمين

ونوه الاتحاد إلى أن تحديات تطبيق الهندسة المالية في شركات التأمين تتلخص في استبدال الهندسة المالية القائمة بأخرى مستحدثة، وإعادة المؤسسات هيكلة نفسها لتصبح مبدعة ومبتكرة، تخفيض تكاليف النماذج والبرامج التي يمكن أن تستخدم لتسعير الأدوات النمطية، وتبني تطبيقات وتقنيات الهندسة المالية.

ويرى الاتحاد المصري للتامين، ضرورة اهتمام شركات التأمين بالاستفادة من التقنيات الحديثة للهندسة المالية وتطبيقاتها في قطاع التأمين، خاصة أنشطة الاستثمار والتحوط من المخاطر التي تواجه شركات التأمين.