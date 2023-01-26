قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن خسائر شركات التأمين عالميا في 2022

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «313 مليار دولار.. خسائر التأمين عالميا في 2022».

وقال التقرير: «تغيرات مناخية أحدثت كوارث طبيعية تسببت في خسائر اقتصادية عالمية بقيمة 313 مليار دولار خلال العام الماضي 2022».

وأضاف: «عدد الأحداث الكارثية مثل الفيضانات والأعاصير ارتفع ليبلغ نحو 411 حالة على الأقل مقارنة بمتوسط 396 حالة منذ عام 2000».

75% من الخسائر العالمية أدرجت ضمن القطاعات المأمن عليها

وتابع: «75% من الخسائر العالمية أدرجت ضمن القطاعات المأمن عليها في الولايات المتحدة، حيث ترتب على الإعصار إيان الذي ضرب ولاية فلوريدا في سبتمبر 2022 تعويضات تتراوح بين 50 و55 مليار دولار من إجمالي الخسائر الاقتصادية التي بلغت 95 مليار دولار».

4 مليارات دولار في أستراليا

واستطرد: «وفي أستراليا بلغت الخسائر التأمينية المرتبطة بالفيضانات رقما قياسيا عند 4 مليارات دولار إذ توسعت آثار ظاهرة النينيا المناخية في 2022، والتي تسببت في هطور أمطار غزيرة وفيضانات في أنحاء البلاد، ووفقا لتقديرات شركة سويذري السويسرية فقد بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2021 نحو 250 مليار دولار، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي في حين وصلت فاتورة شركات التأمين في ذلك العالم نحو 105 مليارات دولار».