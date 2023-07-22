القبض على 10 تجار مخدرات في حملة مكبرة بـ7 محافظات 

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الحملات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 16 كيلوجراما – 700 قرص مخدر لعقاري «التامول، الترامادول» - كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة – سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن الغربية

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلوجرام - مبلغ مالي –هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن البحيرة

ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,310 كيلوجرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول).

مديرية أمن المنيا

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة مغاغة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي – هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنة بدائرة مركز شرطة أسيوط، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي – هاتف محمول- سلاح أبيض).