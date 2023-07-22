القبض على شخصين يتاجران في المخدرات عبر «فيس بوك» بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، من القبض على شخصين؛ لإدارتهما صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقومان من خلالها بالترويج لبيع مواد مخدرة مقابل مبالغ مالية والتربح من خلالها، وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمؤثرة.

كما تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

وفي منطقة السحر والجمال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.