«البيطريين» تضع روشتة لحماية الماشية في الحر الشديد.. تعرف عليها

قال لدكتور أحمد البنداري، مقرر لجنة الثروة الحيوانية في نقابة البيطريين، ومدير المركز العلمي بالأزبكية، إن فصل الصيف ينتشر فيه بعض الأمراض والحشرات، خاصة الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة جدا، ومن أشهر الأمراض التي تنتشر نتيجة الحر الشديد هي: «طفيلات الدم، حمى الـ3 أيام، الجلد العقدي في الأبقار، أو الجدري في الأغنام».

طرق حماية الماشية في الحر الشديد

وأوضح «البنداري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ارتفاع درجات الحراة وزيادة الاحتباس الحراري تؤدي إلى انخفاض مناعة الماشية، بالتالي تكون عرضة للإصابة بتلك الأمراض، وتلك الأمراض سالفة الذكر تنتقل إلى الحيوان عن طريق الحشرات، أو بسبب ضعف مناعتها في هذا التوقيت من العام، مؤكدًا أهمية تحصين صاحب الحيوان ورعايته بشكل سليم خلال تلك الفترة لحمايته من الإصابة بالأمراض.

توفير مراوح في مكان تواجد الماشية

وأشار مقرر لجنة الثروة الحيوانية في نقابة البيطريين، إلى طرق حماية الحيوانات خلال الموجة الحارة وارتفاع درجة الحرارة، والتي جاء في مقدمتها الحفاظ على برودة المكان الذي تتواجد فيه الماشية، وذلك يكون عن طريق وضع مظلات فوق مناطق تواجدها بحيث تكون محمية من أشعة الشمس، وتكون منطقة ظل للحيوان، أو توفير مراوح في مكان تواجدها إذا امكن، مشددًا على أهمية أن تكون المياه التي تشرب منها باردة، بالإضافة إلى الاهتمام والحرص على مواعيد الجرعات التحصينية للماشية.