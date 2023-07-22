زوار المول التجاري في الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة: شيء جديد على مصر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المول التجاري بالممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة».

المول مبني على طراز جديد

وقال أحد الزائرين، إن المول مبني على طراز جديد، قمة في الروعة والأناقة، موضحا: «الجرافيكس فيه رائعة جميلة جدا، وتمنحنا إحساسا بأننا أمام شيء ثابت، هذا شيء جديد على مصر، وهو ما سيجذب الأنظار كسياحة داخلية وخارجية، أول مرة أزور المدينة وسعيد جدا بالنجاح الذي حققته مصر في هذا الصدد، لأننا نتحدث عن معيار جيد لأسلوب سياحة جديد كله خير وبركة».

المباني رائعة الشكل والجو مميز للغاية

وقالت زائرة أخرى: «المول رائع والتصميم كذلك، وعندما دخلت شعرت بأنني في دولة أوروبية، وشيء جيد أن يكون في مصر مثل هذه الأماكن.. المباني رائعة الشكل والجو مميز للغاية».

وأوضح زائر ثالث: «عندما دخلت المول أعجبتني أشياءً كثيرة مثل الجرافيكس، كما أن المول يجمع كل العائلات، وتصميمات المول جميلة الشكل والديكورات والسينما وغيرها».