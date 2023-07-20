قافلة طبية للكشف على المواطنين غير القادرين مجانا في أسوان

نظمت محافظة أسوان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان ومستشفى أسوان الجامعي، قافلة طبية بهدف تقديم رعاية صحية للمرضى غير القادرين في القرى المحيطة.

خدمات طبية لقرى أسوان

وشملت القافلة، تقديم الرعاية الطبية للعديد من القرى مثل السبيل والرغامة وكوم أمبو قبلي والمربعات والسلسلة في مركز كوم أمبو، وكذلك قرى السيل الريفي وأبو الريش وكيما عزبة النهضة والقرود في مركز أسوان.

الكشف على 90 مريضًا

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أنّ القافلة الطبية قدمت الكشف الطبي لحوالي 90 مريضًا في مختلف التخصصات، مثل الصدر والعيون والأعصاب والعظام والمخ والأعصاب والسمعيات والجراحة العامة وأطفال والباطنة والمسالك، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم.

ونُظمت القافلة تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتهدف إلى توفير الرعاية الصحية للمرضى غير القادرين في المناطق النائية، وتحسين حالتهم الصحية بشكل عام.