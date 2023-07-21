قافلة طبية مجانية للمواطنين غدا في قويسنا.. أدوية وندوات تثقيفية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية مجانية في قرية كفر بني غريان التابعة لإدارة قويسنا الصحية بمحافظة المنوفية، يومي السبت والأحد، وتشمل العديد من التخصصات الطبية المختلفة، وإجراء التحاليل الطبية وتنظيم الأسرة.

قافلة طبية مجانية في قويسنا بالمنوفية

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة الطبية تبدأ من غدا السبت وتستمر لمدة يومين، مشيرة إلى أن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة، وتشمل، باطنة ورمد وأطفال وأسنان وجراحة جلدية وأنف وأذن وتنظيم أسرة.

ندوات تثقيفية على هامش القوافل الطبية بالمنوفية

وأضافت منسق عام القوافل العلاجية بمديرية الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة الطبية مجانية، وتشمل ندوات تثقيفية، وكشف عشوائي للضغط والسكر، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المختلفة، مؤكدة أنه يتم تحويل بعض المرضى التي تستدعى حالتهم متابعة إلى المستشفيات ومتابعتهم.

وأشارت الشيماء شفيق إلى أن آخر القوافل التي جرى تنظيمها كانت قرية طنوب بمركز تلا، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وتم الكشف على ما يقرب من 1530 شخصاً، وشملت القافلة 10 عيادات متخصصة، وتم صرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.