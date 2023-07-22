تخفيض القدرة الكهربائية لأعمدة الإنارة على الطرق والميادين بالشرقية

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية ترشيد استهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بالقدرة التخفيضية المناسبة لتوفير إضاءة جيده بالشوارع والطرق أمام حركة السيارات والمارة.

ترشيد استهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة

وتستمر الأجهزة التنفيذية في تكثيف أعمالها اليومية لترشيد استهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بشوارع وميادين المحافظة.

خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، في تنفيذ تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وخفض إنارة الشوارع الرئيسية، واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى الليد موفرة للطاقة وذلك ضمن خطه الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.