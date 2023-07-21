محافظة القاهرة تواصل تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء بالشوارع والمنشآت الحكومية

تواصل أجهزة محافظة القاهرة العمل على تنفيذ خطة الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظا على الموارد المتاحة وتحقيق التوازن البيئي.

وفي إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة تكثيف الإجراءات التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، تابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الإنارة والمتابعة الميدانية، أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق حي شرق مدينة نصر حيث تم خفض الإنارة بشارع الطيران محيط مبنى حي شرق مدينة نصر وحي غرب مدينة نصر، ومحيط مبنى التامين الصحي، ومبنى الهلال الأحمر والمجلس القومي للمرأة.

خطة ترشيد استهلاك الطاقة

وأشارت محافظة القاهرة في بيان إلى استمرار خطة ترشيد الاستهلاك في مباني الأحياء والمديريات والمباني التابعة لمحافظة القاهرة حيث يتم فصل التيار بعد انتهاء مواعيد العمل باستثناء المواقع الحيوية وغرف العمليات.

وأكد البيان ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في الشوارع بما لا يضر بالصالح العام، أيضا التأكيد على أصحاب المحال والأنشطة التجارية بالحفاظ على خفض الإضاءة بواجهات المحال.