طرق ترشيد استهلاك الكهرباء في العيد.. احتفل مع ضيوفك ووفر 25% من الفاتورة

يكثر استهلاك الأجهزة الكهربائية في تلك الأيام بسبب التجهيزات الخاصة بعيد الأضحي سواء في مقرات العمل أو في المنازل، كما تكثر السهرات والزيارات العائلية في أيام العيد نفس وهو ما يزيد استهلاك الكهرباء عن المعتاد، ومن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء هي التكييفات والمراوح والثلاجات وغيرها من الأجهزة، وتستهلك هذه الأجهزة وبصفة خاصة التكييف كميات كبيرة من الكهرباء.

ترشيد الاستهلاك يقلل الفاتورة

ورغم زيادة استهلاك الكهرباء في عيد الأضحى، فإن ترشيد استهلاك الكهرباء، وحسن استغلالها يعمل على تقليل فاتورة الكهرباء بنسبة تصل إلى 25%.

ولتوفير الكهرباء وترشيد الاستهلاك، هناك خطوات يجب اتباعها، خاصة في أماكن العمل، بالنسبة للمكاتب والشركات، ينصح بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين وهي كالتالي:

كيفية توفير الكهرباء في أماكن العمل

- غلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف.

- إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.

- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

- إطفاء إضاءة الغرف عند الخروج.

- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا أمكن.

- فصل أجهزة الكهربيائية من كمبيوتر وطابعات وماكينات تصوير عند مغادرة المكتب.

كيفية توفير الكهرباء في المنازل

وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء خلال عيد الأضحي، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، في تصريحات إعلامية لـ«برنامج السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، إن معدلات استهلاك الكهرباء ترتفع في الصيف بسبب التكييفات وتزيد أيضًا في الشتاء أيضًا بسبب السخانات والدفايات.

ونصح متحدث الكهرباء المواطنين بعدم ترك فيش الأجهزة موصولة بالكهرباء وخاصة الشواحن، مؤكد على أن نزع الفيش من المقابس يوفر في استخدام الطاقة.

ويؤدي حجم الأحمال في الصيف للكهرباء إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء؛ لذا يجب تقليل استهلاك التكييف، متابعة الاستهلاك الشهري من أجل عدم وجود فواتير مرتفعة.

- غلق الأنوار في المكان الذي لا يوجد به أشخاص.

- ضرورة صيانة التكييف حتى لا يستهلك طاقة كهربائية كبيرة.

- وضع الثلاجة حسب نصائح الشركة حتى يقل استهلاك الكهرباء.

يوجد على الأجهزة الكهربائية ملصق يوضح نسبة الكهرباء التي تستخدمها وتكون عبارة عن أسهم أخضر، بحيث يمكن للشخص مراقبة استهلاك أجهزء الكهرباء.