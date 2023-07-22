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ضبط 1700 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
01:53 م | السبت 22 يوليو 2023
سجائر

سجائر

شنت إدارة تموين بلبيس بالشرقية، حملة تفتيشية، برئاسة أحمد حسين، لضبط الأسواق والأسعار، وأسفرت عن ضبط كمية من السجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وجرى تحرير المحاضر اللازمة.

التحفظ على 1700 علبة سجائر

وخلال الحملة، تم التحفظ على 1700 علبة سجائر بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتحرير محضر جنح رقم 13583 جنح مركز شرطة بلبيس ضد أمين مخزن في شركة للدخان بقرية أنشاص مركز بلبيس، لامتناعه عن بيع سلعة السجائر المسعرة جبريا بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح وإهدار للمال العام.

كما تم تحرير محضر رقم 13584 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحبة سوبر ماركت بقرية السعيدية مركز بلبيس لامتناعها عن بيع سلعة السجائر المسعرة جبريا بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح غير المشروع.

حملات تموينية مفاجئة

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لـ فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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