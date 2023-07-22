القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع في الخرطوم

أفاد محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الاخبارية، من الخرطوم، بتجدد القصف المدفعي للجيش السوداني على مواقع للدعم السريع جنوبي العاصمة، اليوم السبت.

وأكد العميد نبيل عبدالله، الناطق باسم الجيش السوداني، أن التمرد تمكن من استقطاب أعداد من المجرمين والهاربين من السجون، واستخدمهم كمقاتلين لتنفيذ عمليات إجرامية.

الجيش السوداني: القوات مستمرة في توجيه ضربات للدعم السريع

وأوضح مراسل القاهرة الاخبارية، في بيانٍ للجيش السوداني، أن القوات مستمرة في توجيه ضربات للدعم السريع، حتى القضاء على كل البؤر التي تتمركز بها في أنحاء البلاد كافة، مشيرا إلى أن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن قوات الجيش مستمرة في عملياتها حسب ما هو مخطط له، للقضاء على الدعم السريع.

الجيش السوداني: الدعم السريع بدأت باستخدام الأطفال في عملياتها العدائية

وذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أن الدعم السريع بدأت باستخدام الأطفال في عملياتها العدائية، خاصةً الشريحة العمرية دون الـ15 عامًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني.

ضحايا اشتباكات السودان

اندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.