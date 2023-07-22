تفاصيل وفاة إمام مسجد بعد نطق الشهادتين أثناء أداء خطبة الجمعة في البحيرة

حزن ممزوج بالفرح يسيطر على أهالي قرية سنطيس، التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب تلقي نبأ وفاة الشيخ علي حنفى زعيتر، أثناء أداء خطبة الجمعة داخل المسجد، وهو ممسكا بأوراق الخطبة، إذ نطق الشهادتين وسقط من المنبر وتفاجئ الجميع بوفاته.

أسرة الشيخ الراحل تروي التفاصيل

ويروي أحمد زعيتر، أحد أقارب المتوفى، خلال حديثه مع «الوطن»، أنهم تفاجأوا بسقوط الشيخ علي زعيتر، بعدما نطق الشهادة أعلى المنبر، الأمر الذي أثار فزع المصلين، وظنوا إصابته بحالة إغماء نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح أحمد زعيتر، أنه بالاقتراب منه اكتشف المصلين وفاته، ممسكا بأوراق موضوع خطبة الجمعة، مشيرا إلى أنه «كان دايما يدعي ربنا بحسن الخاتمة، كان نفسه يموت ساجد».

وتابع: «كان بشوش الوجه، ويشارك أهالي القرية في جميع الأعمال الخيرية، كما أنه كان يحضر مجالس الصلح الخاصة بأهالي القرية»، مشددا على أنه لم يكن يعاني من أي أمراض.

المئات يشيعون جثمان الشيخ الراحل

وأشار إلى أن الشيخ الراحل كان اجتماعيا يشارك الأهالي مناسبات الفرح والحزن الخاصة بهم، ويعمل على حل المشكلات بين العائلات في القرية.

واختتم حديثه، قائلا: «الحمد لله ربنا استجاب لدعاه ومات أثناء الخطبة مبتسما».

وشيع المئات من أهالي قرية سنطيس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، جثمان الشيخ علي زعيتر، وسط بكاء الأهالي، وانهيار أهله وذويه.