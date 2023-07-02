الشرقية تودع 5 من أبنائها رحلوا أثناء أداء فريضة الحج بالسعودية.. حسن الخاتمة

ودعت محافظة الشرقية 5 من أبناء المحافظة «سيدتان و3 رجال»، لفظوا أنفاسهم الأخيرة أثناء أدائهم فريضة الحج هذا الموسم بالأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وفاة 5 من حجاج الشرقية أثناء أداء فريضة الحج

والحجاج الراحلون هم الحاجة صباح إبراهيم عكاشة ربة منزل مقيمة بمدينة القرين، والحاجة آمال إسماعيل مفتشة التمريض بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، والحاج فرج السيد فرج مهندس ويعمل مدير قسم إشغالات بمجلس مدينة ومركز أبو كبير، والحاج أحمد السيد أحمد حمودة موظف بمجلس مدينة كفر صقر، والحاج طه بركات البلاصي، مقيم بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق.

وفاة حاجة وهي ساجدة على جبل عرفات

وقال ابن الحاجة صباح، إنها توفيت أثناء أداء شعيرة الحج على جبل عرفات، مضيفا أنهم تلقوا اتصالا من المملكة العربية السعودية وأخبروهم بوفاة الحاجة الراحلة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة وهي ساجدة فوق جبل عرفات.

وأشار إلى أنها توفيت ميته حسنة أي شخص يتمناها، وما يشعرون به فقط هو ألم الفراق.

وفاة حاجة بعد رمي جمرة العقبة

وفي السياق نفسه نعت مديرية بالشرقية وفاة الحاج آمال إسماعيل، موضحة خلال بيان رسمي أن الحاجة الراحلة توفيت أثناء أداء مناسك الحج بعد رمي جمرة العقبة عن عمر ناهز 57 عاما.

وأشار محمود عبد الفتاح موظف العلاقات بمديرية الصحة بالشرقية الحاجة الراحلة كانت تتميز بدماثة الخلق والسمعة الحسنة، وكانت محبوبة من جميع زملائها وزميلاتها، وكانت قدوة في الالتزام بالعمل والعبادة، وأضاف: إنا لله وإنا إليها راجعون.. وفاتها تدل على حسن الخاتمة، وميتة يتمناها الجميع.

وفي الإطار نفسه، نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وفاة الحاج أحمد السيد أحمد حمودة موظف بمجلس مدينة كفر صقر، حيث وافته المنية أثناء أداء فريضة الحج، مضيفا أن الحاج الراحل دفن في أطهر بقاع الأرض في البقاع.