حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة بالقليوبية على شهادة «Tsm»

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب، مشيرا أن المحطة تعمل بنظام ديناساند بطاقة تصميمية للمحطة 145 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم حوالي 200 ألف نسمة بمدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

استيفاء الاشتراطات في مجال التشغيل والصيانة

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات في مجال التشغيل والصيانة والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنية والجودة والمعامل واعتمادها من لجنه التفتيش.

شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

وأضاف أن الإنجاز يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، والشركة تسعى جاهدة لتحقيق أعلى كفاءة للتشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، في إطار توجيهات الشركة القابضة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت لجنة الممتحنين الشكر لجميع العاملين بالمحطة على الجهد المبذول في الأداء الفني للمحطة، وتطبيقها لكافة معايير الحصول على تلك الشهادة، والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة.