«مياه القليوبية» تجري مسحا ميدانيا للارتقاء بمستوى الخدمة

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تنظيم حملة توعوية في شوارع قرية باسوس التابعة لمركز الفناطر الخيرية، ضمن خطة الشركة للمسح الميداني، والتي تهدف إجراء استقصاء ميداني للعملاء للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة من الشركة ومدى رضاهم عنها.

قياس رضا للمواطنين عن الخدمات

ونفذت الإدارة العامة للتوعية في شركة مياه القليوبية مسحًا ميدانيًا، للتعرف على الثقافة المائية للمواطنين، ومتابعة جودة المياه وقياس الضغوط، ومدى وصولها للأدوار العليا، وحصر الشكاوى التي تخص الخدمة المقدمة.

التواصل مع المواطنين لحصر عدادات المياه الفعلية

وجرى التواصل مع المواطنين لحصر عدادات المياه الفعلية بالمنطقة، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وأهمية استخدام القطع الموفرة للاستهلاك.

كما قام فرع الشركة بسحب العينات بمعرفة قطاع المعامل من الأماكن المستهدفة، للتأكد من جودة المياه وعدم وجود أي شكاوي منها حفاظاً على صحة المواطنين، هذا وتشمل خطة العمل تغطية شاملة لجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح المهندس مصطفي مجاهد رئيس مياه القليوبية في تصريحات لـ«الوطن» أن الشركة تستهدف التأكد من جودة مياه الشرب حيث تعد من أهم الأولويات، مشيرا إلى أنه يجري غسيل وتطهير لشبكات مياه الشرب بصفة دورية وفق جدول محدد لضمان المحافظة على جودة المياه، وفق المعايير والمواصفات القياسية تحت إشراف الجهات الرقابية متمثلة في وزارة الصحة ووزارة البيئة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.