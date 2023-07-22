كيف يمكن تطوير المناطق غير المخططة؟.. قانون البناء يجيب

يعد قانون البناء من القوانين التي تهم فئة كبيرة من المجتمع المصري، فهو يعمل على تنظيم العديد من الأمور المتعلقة بالبناء؛ كالتصالح في مخالفات البناء على سبيل المثال، وغيره من الأمور الأخرى، كما لفت القانون إلى مسألة المناطق غير المخططة، والخطوات التي يجب اتخاذها بشأنها، وذلك تحديدا في المادة رقم 25 من القانون.

تخطيط المناطق غير المخططة في قانون البناء

وينص القانون على أنه على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، الإعلان عن المناطق غير المخططة لبدء العمل عليها، ويكون ذلك وفق المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي، ووفقا لما ورد في المادة 25 من قانون البناء، يتم تحديد أسلوب التعامل مع تلك المناطق وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد ذلك تقوم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلي المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد المشروعات المطلوبة من أجل تطوير تلك المنطقة.

التفاوض مع الملاك وتوفير سكن بديل للسكان

وتعمل الجهة الإدارية المختصة بمسألة التخطيط على وضع مخطط التطوير، واعتماد المخطط، وذلك وفقا لما ورد في قانون البناء، وعلى الجهة العمل على كل الإجراءات التحضيرية المطلوبة من أجل البدء في العمل على تنفيذ المخطط؛ أبرزها التفاوض مع الملاك، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين، فضلا عن تدبير سكن بديل للسكان من غير الملاك، وبعد انتهاء كل تلك الخطوات، ويتم البدء في تنفيذ المخطط.