حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي في حفل كامل العدد.. (صور)

أشعل الفنان حكيم، حفلات الساحل الشمالي، كعادته كل عام، ب حفل غنائي كبير وضخم كامل العدد، في افتتاح حفلات الدلتا بقرية «دلتا مارينا».

حكيم يقدم أغنية «مدلعة» لأول مرة في حفل الساحل الشمالي

وقدم حكيم الأغنية الجديدة «مدلعة» لأول مرة، في حفل الساحل الشمالي بحضور كامل العدد.

يذكر أن حكيم لديه عدة حفلات في شهر أغسطس المقبل، بالساحل وأماكن أخرى داخل مصر، في ظل الحضور الجماهيري الكبير من جميع الفئات العمرية لحفلاته.

أغنية «مدلعة» من كلمات أيمن الطويل وألحان علاء غنيم

الفنان حكيم كان قد طرح أغنية «مدلعة»، من كلمات الراحل أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، من ألبومه الجديد «الكبير»، الذي يقدمه بشكل «سنجل» خلال الشهور المقبلة.

وحققت أغنية «مدلعة» نجاحا كبيرا وتخطت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» و«فيس بوك».