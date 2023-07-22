بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة زوجها وأولادها في حادث على طريق الضبعة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 من أسرتها «الزوج والأولاد»، بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 33 على طريق الضبعة القاهرة الإقليمي، منذ قليل، وانتقلت شرطة تأمين الطريق وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

حادث على طريق الضبعة القاهرة

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، اليوم السبت، ضحايا الحادث، وهم نسمة يحيى إبراهيم، 16 سنة، من الجيزة، مصابة باشتباه كسر بالحوض واليد اليمنى واشتباه pc وكدمات متفرقه بالجسم، وعبدالرحمن يحيى إبراهيم، 21 سنة، من الجيزة، مصاب بجرح بالرأس وكسر بالرسغ الأيمن وكسر بالفخذ، ومحمد يحيى إبراهيم، 11 سنة، من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ويحيى إبراهيم حسن، 52 سنة، من الجيزة، مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الشرطة تعاين الحادث

انتقلت شرطة تأمين طريق الضبعة الإقليمي إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.