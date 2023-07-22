انهيار عقار بحي وسط مدينة المنيا دون خسائر بشرية

شهد حي وسط مدينة المنيا، اليوم، انهيار عقار خال من السكان، دون إصابات بشرية، وتم عمل كردون أمني حول العقار المنهار حفاظا على حياة المارة، كما تم تحرير المحاضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انهيار عقار بحي وسط المنيا

وتفقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، موقع الانهيار الجزئي لعقار بحارة الغرباوي بشارع العزبي في حي وسط مدينة المنيا، حيث لم يسفر الحادث عن أية إصابات.

وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، وجه نائب المحافظ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب المعاينة وإعداد التقرير الفني، وكذلك معاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.

فصل التيار الكهربائي والغاز

وأوضح اللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أنه تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي عن العقار، لافتاً إلى أن العقار كان خاليا من السكان، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمني من الشرطة حول المكان، بالإضافة إلى أنه تم إخلاء سكان عقارين مجاورين للعقار المنهار جزئيا حفاظا على سلامة أرواحهم.