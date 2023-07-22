هل يحق لورثة الورثة مد عقد الإيجار القديم للوحدات غير السكنية؟.. قانوني يجيب

حدد قانون الإيجار القديم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وحسم ضمن بنوده موقف ورثة الورثة من عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر لوحدة مؤجرة لنشاط غير سكني، وهي الحالة التي يوضح تفاصيلها المحامي علي محمود الشطوري.

التوريث الوحدة غير السكنية في قانون الإيجار القديم

قال المحامي علي محمود الشطوري إن قانون الإيجار القديم راعى البعد الاجتماعي للمستأجر حال وفاته، ومنحه أحقية التوريث لمرة واحدة.

وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن» أن حكم محكمة النقض الذي صدر خلال شهر مارس الماضي قضى بألا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره.. ولمرة واحدة.

مصير الوحدة غير السكنية في قانون الإيجار القديم

تابع المحامي قائلا: وفقا لقانون الإيجار القديم فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، ويستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.