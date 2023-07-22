تفاصيل ‎حريق محطة الرمل بالإسكندرية.. تضرر 4 محال وقاعة أفراح دون خسائر بشرية

كشفت التحريات الأمنية تفاصيل ‎حريق محطة الرمل بالإسكندرية، حيث اشتعلت النيران في 4 محلات وقاعة أفراح، دون خسائر بشرية، قبل أن يتم إخماد الحريق من قوات الحماية المدنية.

تفاصيل حريق محطة الرمل

ورجحت التحريات الأولية أن حريق محطة الرمل نتج عن ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للتيار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

مكان حريق محطة الرمل

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع حريق محطة الرمل واستمع لشهود الواقعة، وتبين من المعاينة نشوب النيران بعقار بميدان محطة الرمل، قلب المنطقة التجارية بالإسكندرية، وأن العقار مكون من طابقين أرضي محلات ومطاعم.

اندلاع النيران في محل ألبان

وبدأ حريق محطة الرمل بعد اندلاع النيران بمحل صغير لبيع منتجات الألبان، وامتداده للمحلات المجاورة، ما اسفر عن تضرر 3 محال أخرى «محمصة ومطعم ومحل لبيع النظارات»، بالإضافة إلى قاعة الأفراح.

وجرى السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.