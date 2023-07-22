«القاهرة الإخبارية»: انفجار مخزن ذخيرة في القرم بعد هجوم أوكراني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هجوما شنّته طائرة مسيّرة أوكرانية أدى إلى انفجار مخزن ذخيرة في شبه جزيرة القرم، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كيلومترات وتعليق حركة السكك الحديد.

إجلاء السكان في نطاق 5 كيلومترات

وقال سيرجي أكسينوف، حاكم القرم: «نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوجفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة، وتم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق 5 كيلومترات»، مؤكدًا أنه «بهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضًا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد».

ويأتي هذا الهجوم بعد 5 أيام من تعرض جسر مضيق كيرتش، الرابط بين القرم والبرّ الروسي، لهجوم أوكراني أدى إلى مقتل شخصين.