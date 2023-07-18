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باحث بـ«المصري للفكر»: جسر القرم استهدف بسيارة ملغومة وهدفه قطع الإمدادات

كتب:

مريم جاد
10:16 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
باحث بالمركز المصري للفكر

باحث بالمركز المصري للفكر

قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر، إنّ جسر القرم استُهدف بسيارة ملغومة، سبّبت ضررًا كبيرا في الجسر والقطار كان يمر بجانب مسار السيارات، وبالتالي فإن العملية كانت تستهدف قطع إمدادات تمر على الجسر.

قطع الطريق على القوات الروسية

وأضاف منصور، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي ببرنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الهدف من ضرب الجسر هو قطع الطريق على القوات الروسية التي تنطلق من القرم وتهاجم أهدافًا داخل أوكرانيا.

حركة القوات الروسية

وذكر أنّ حجم الضرر على الجسر لا يقارن بالضرر الذي تسبب فيه هجوم أكتوبر 2020 على الجسر نفسه، وبالتالي لا يمكن اعتبار وجود تأثير آني أو ميداني كبير على حركة القوات الروسية.

وأشار إلى أنّ العمليات التي لا تكون لها أهداف ميدانية مباشرة، فإنّ لها أهدافا معنوية، ومن هذه الأهداف تأكيد عزم أوكرانيا استعادة القرم، وتوجيه رسالة بأن المعركة انتقلت من كييف إلى الداخل الروسي.

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بقلم مريم جاد