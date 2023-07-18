محلل سياسي: جسر القرم له دور عسكري ولا يقتصر على الاستخدام المدني

قال عبدالغني العيادي المحلل السياسي، إنّ روسيا تستخدم خطابًا لغويًا واستراتيجيًا باعتبارها دولة تغزو بينما أوكرانيا تستخدم خطابا عكسريًا باعتبارها دولة تقاوم الغزو، وبالتالي سيختلف تعريف الحوادث بين الجانبين.

ضرب جسر القرم

وأضاف العيادي، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الحرب دائمًا بها ضربات موجعة، مثل ضرب جسر القرم، ولا يمكن أن تدخل روسيا الحرب وهي تنتظر أن توزع أوكرانيا على جنودها ورودا.

ضربات موجعة في روسيا

ولفت إلى أنّ هذا الجسر مدني والضحايا مدنيون، لكنه يصلح لإيصال الأسلحة والعتاد والذخيرة للجنوب، فهو أيضا يعتبر هدفا عسكريا، إذا أرادت أوكرانيا أن توجه ضربات موجعة في روسيا.

وأوضح أنّه بينما الجهاز المفاهيمي لروسيا يقول إنّ ضرب الجسر عملية إرهابية، فإنّ الجهاز المفاهيمي لأوكرانيا يقول إن الجسر أيضا بني على أراضي محتلة ويعتبر بناؤه غير شرعي، فكل طرف لديه مفاهيمه.