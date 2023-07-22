«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا حاولت شن هجوم بطائرات مُسيرة على القرم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن سيرجي أكسينوف، حاكم القرم، قال إن أوكرانيا حاولت شن هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة، اليوم السبت، مضيفا بأن الهجوم استهدف البنية التحتية في منطقة كراسنوفارديسكي بالقرب من مركز شبه الجزيرة، حسب وكالة أنباء «رويترز».

أفراد الطوارئ موجودون في الموقع للتعامل مع العواقب «المحتملة»

وأكد حاكم القرم، أن أفراد الطوارئ موجودون في الموقع للتعامل مع العواقب «المحتملة»، وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة رسمية روسية، بحظر حركة المرور على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم مؤقتًا.

ونقلت القناة، عن وكالة «رويترز»، على لسان مسؤول، «يرجى من الموجودين على الجسر، وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء، واتباع تعليمات رجال أمن النقل».