تحالف الأحزاب المصرية: ثورة 23 يوليو أثبتت قدرة الشعب على صنع المعجزات

أكد المهندس تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن ثورة 23 يوليو عام 1952 أيقونة مضيئة في قوميتنا العربية كونها وضعت الأمة العربية في مكانتها المستحقة بين الأمم، وذلك بعد أن استطاعت أن تطلق شرارات الغضب ضد القوى الأجنبية المغتصبة للأراضي العربية.

ثورة 23 يوليو خلَّصت البلاد من قبضة الاحتلال الأجنبي

وأوضح المهندس تيسير مطر، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا إن ثورة 23 يوليو أثبتت أن الشعب المصري قادر على فعل المعجزات، حيث استطاعت الثورة أن تحرر البلاد من قبضة الاحتلال الأجنبي الغاصب للبلاد والمستنزف مقدراتها وذلك بعد سنوات عجاف عاشها الشعب في صراع دائم مع الجيش الإنجليزي ما بين تظاهرات شعبية وحركات مقاومة سرية وعمليات فدائية طوال فترة الاحتلال.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية قائلا «ثورة 23 يوليو منحت المواطن المصري كرامته المسلوبة، وذلك من خلال منحه الحق في التعليم الذي أصبح مجانيا بعد الثورة بعد أن كان مقتصرا على أبناء الأعيان والبشوات، وذلك فضلا عن قانون الإصلاح الزراعي الذي منح الفلاحين حقوقهم في الأرض العاملين بعها والتي كان قد استحوذ عليها الإقطاعيين والبشوات».

الثورة مكَّنت البلاد من بناء جيش وطني ضم كل فئات الشعب

وعن الدور القومي الذي لعبته الثورة قال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إن «ثورة 23 يوليو مكَّنت البلاد من بناء جيش وطني ضم كل فئات الشعب والذي لعب دورا مهما في ثورات التحرر بالجزائر وليبيا وغيرها من البلدان العربية الواقعة بين يدي قوى الغرب».