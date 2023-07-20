توافد أكثر من 10 آلاف زائر على مهرجان المانجو بأسوان.. خصومات 50%

توافد على مهرجان المانجو في محافظة أسوان لعام 2023 أكثر من 10 آلاف زائر على حديقة الشيراتون، للاستمتاع بمختلف فعاليات المهرجان، والتي تستمر حتى 20 يوليو الحالي.

وأكد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، أن العديد من عارضي وتجار المانجو قدموا خصومات تصل إلى 50% على أنواع مانجو مختلفة، ووصل حجم المبيعات إلى أكثر من 2000 طن.

المحافظ: إنتاج المانجو بأسوان يصل إلى 125 ألف طن

وأضاف أن إجمالي إنتاج المانجو السنوي في المحافظة يصل إلى نحو 125 ألف طن، وتجرى زراعتها في مناطق الإنتاج الرئيسية بالرمادي وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادي النقرة على مساحة 30 ألف فدان.

من جهة أخرى، قالت الدكتورة غادة أبو زيد، إن إحدى الشركات العالمية قامت بالتعاقد مع التجار لتوريد 400 طن مانجو في مرحلة أولى.

احتفالات تراثية يشهدها مهرجان المانجو بأسوان

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، وكورالات لمديرية الشباب والرياضة لذوي الهمم، وأيضًا كورالات لقصر ثقافة العقاد ولقصر ثقافة أسوان، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية للأطفال حول تدوير مخلفات المانجو، مع توزيع الجوائز والهدايا.

وتشمل الفعاليات أيضًا ورشًا عن القص واللصق وتدوين الأسماء على جذوع الخشب، وورشًا للرسم الحر.