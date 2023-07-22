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تعرف على تفاصيل قرض السيارة من بنك القاهرة.. فترة سداد 7 سنوات

كتب:

مريم حنفي
05:24 م | السبت 22 يوليو 2023
قرض السيارة من بنك القاهرة

قرض السيارة من بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن الشروط والإجراءات الخاصة بقرض السيارة للمواطنين، الذي تصل قيمة التمويل الخاصة به إلى 6 ملايين جنيه، وبفائدة تبدأ من 22% وتصل إلى 4%، كما يبلغ الحد الأدنى للتمويل 15000 جنيه، فيما يتيح البنك فرصة أمام العملاء لسداد قرض السيارة خلال فترة تصل إلى 7 سنوات.  

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض السيارة 

ووضع بنك القاهرة الشروط والخطوات الواجب توافرها عند الحصول على قرض السيارة والتي جاءت كما يلي:

- ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي سارية. 

- استحضار فاتورة حديثة خاصة بالمرافق. 

- تجهيز مفردات المرتب. 

- عرض أسعار معتمد. 

شروط قرض السيارة لأصحاب المهن الحرة 

وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة الذين يريدون الحصول على قرض السيارة من بنك القاهرة، يجب عليهم إحضار سجل تجاري حديث، و بطاقة ضريبية سارية، كما لابد من استخراج كشف حساب بنكي لاخر 6 شهور. 

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