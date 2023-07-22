تعرف على تفاصيل قرض السيارة من بنك القاهرة.. فترة سداد 7 سنوات
كتب:
مريم حنفي
05:24 م | السبت 22 يوليو 2023
قرض السيارة من بنك القاهرة
أعلن بنك القاهرة عن الشروط والإجراءات الخاصة بقرض السيارة للمواطنين، الذي تصل قيمة التمويل الخاصة به إلى 6 ملايين جنيه، وبفائدة تبدأ من 22% وتصل إلى 4%، كما يبلغ الحد الأدنى للتمويل 15000 جنيه، فيما يتيح البنك فرصة أمام العملاء لسداد قرض السيارة خلال فترة تصل إلى 7 سنوات.
الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض السيارة
ووضع بنك القاهرة الشروط والخطوات الواجب توافرها عند الحصول على قرض السيارة والتي جاءت كما يلي:
- ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي سارية.
- استحضار فاتورة حديثة خاصة بالمرافق.
- تجهيز مفردات المرتب.
- عرض أسعار معتمد.
شروط قرض السيارة لأصحاب المهن الحرة
وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة الذين يريدون الحصول على قرض السيارة من بنك القاهرة، يجب عليهم إحضار سجل تجاري حديث، و بطاقة ضريبية سارية، كما لابد من استخراج كشف حساب بنكي لاخر 6 شهور.