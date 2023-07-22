تعرف على تفاصيل قرض السيارة من بنك القاهرة.. فترة سداد 7 سنوات

أعلن بنك القاهرة عن الشروط والإجراءات الخاصة بقرض السيارة للمواطنين، الذي تصل قيمة التمويل الخاصة به إلى 6 ملايين جنيه، وبفائدة تبدأ من 22% وتصل إلى 4%، كما يبلغ الحد الأدنى للتمويل 15000 جنيه، فيما يتيح البنك فرصة أمام العملاء لسداد قرض السيارة خلال فترة تصل إلى 7 سنوات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض السيارة

ووضع بنك القاهرة الشروط والخطوات الواجب توافرها عند الحصول على قرض السيارة والتي جاءت كما يلي:

- ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي سارية.

- استحضار فاتورة حديثة خاصة بالمرافق.

- تجهيز مفردات المرتب.

- عرض أسعار معتمد.

شروط قرض السيارة لأصحاب المهن الحرة

وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة الذين يريدون الحصول على قرض السيارة من بنك القاهرة، يجب عليهم إحضار سجل تجاري حديث، و بطاقة ضريبية سارية، كما لابد من استخراج كشف حساب بنكي لاخر 6 شهور.