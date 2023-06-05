تفاصيل الحصول على شهادة بريمو من بنك القاهرة.. الحد الأدنى 1000 جنيه

يقدم بنك القاهرة العديد من شهادات الادخار المتنوعة بعوائد تنافسية ومدد مختلفة، تتناسب مع احتياجات العميل من بينها شهادة البريمو ذات العائد الثابت بالعملة المحلية.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023 على شهادة البريمو ذات العائد الثابت، يكون الحد الأدنى ألف جنيه، متوفر مدة الـ3 سنوات والـ5 سنوات.

سعر العائد على شهادة البريمو

وسعر العائد على شهادة البريمو بالنسبة لـ3 سنوات 10.25% شهريًا، و10.50% ربع سنويًا، وبالنسبة لـ5 سنوات نفس العائد.

ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، والحد الأدنى للاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

تفاصيل الحصول على شهادة بريمو

وللحصول على شهادة البريمو لابد من فتح حساب جاري أو توفير، ويتيح بنك القاهرة إمكانية التجديد تلقائيا في تاريخ الاستحقاق، ويمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر أو أسماء مشتركة.

ويوفر البنك إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية تبعا للشروط والأحكام المطبقة، والاقتراض بضمان الشهادة بنفس العملة بشروط ميسرة، مع اتباع إجراءات ومحددات كل تسهيل على حده.